Bolo de chocolate com merengue

Preparação

Bolo: derreter o chocolate com a água no micro-ondas. Bater todos os ingredientes e adicionar o chocolate derretido. Misturar novamente.

Colocar numa forma previamente untada com margarina e polvilhada com farinha.

Levar ao forno, durante 30 minutos, a 170 ºC.

Desenformar apenas quando estiver morno. Nessa altura, cortar ao meio para introduzir o recheio.

Recheio: bater as claras em castelo, adicionar o açúcar e a baunilha, bater novamente. Forrar uma forma com papel vegetal e espalhar o merengue. Vai a cozer no forno durante 15 minutos a 150 ºC. Deixar arrefecer.

Cobertura: derreter o chocolate com a água. Deixar arrefecer. Bater o açúcar com a manteiga, a baunilha e o leite.

Juntar o chocolate, bater novamente até ficar um creme uniforme e barrar no bolo.