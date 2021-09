Layer cake de suspiro

Preparação

Pré-aqueça o forno nos 150 ºC.

Forre dois tabuleiros grandes de forno com papel vegetal. Desenhe em cada folha de papel dois círculos distanciados um do outro, com aproximadamente 15 cm de diâmetro. Dê a volta ao papel, polvilhe com um pouco de Maizena e reserve.

Bata as claras e, assim que começarem a fazer espuma, adicione o açúcar, gradualmente, juntando apenas uma colher de sopa de cada vez.

Bata até que não se notem os grânulos do açúcar e o merengue esteja firme.

Adicione o vinagre e a Maizena e envolva com a ajuda de uma espátula de silicone.

Distribua o merengue pelos quatro círculos e alise ligeiramente (é importante não perder muito tempo nesta fase, pois o merengue perderá estabilidade se o manusear em demasia).

Leve ao forno, reduza a temperatura para os 120 ºC e deixe cozinhar durante cerca de uma hora, sem nunca abrir a porta do forno.

Passado o tempo, espere que as bases de suspiro arrefeçam completamente dentro do forno.

Montagem:

Coloque, no prato de serviço, um disco de suspiro.

Barre com as natas previamente batidas com o açúcar em pó e decore com alguns morangos cortados.

Alterne camadas de suspiro, natas e morangos.

Termine com alguns morangos inteiros e polvilhe com um pouco de açúcar em pó.

Dicas do chefe de cozinha: sempre que utilizar claras, estas devem estar à temperatura ambiente. Todos os utensílios, nomeadamente taça da batedeira, varas, espátulas, devem estar absolutamente limpos de gorduras, isto facilitará que as claras incorporem todo o ar possível. Adicione o açúcar gradualmente, à medida que este se for integrando no merengue. Assim que adicionar o vinagre e a Maizena é de extrema importância fazê-lo com movimentos muito cuidadosos, para não colocar em causa todo o trabalho feito até ao momento. Caso pretenda fazer um suspiro de chocolate, pode adicionar uma colher de sopa de cacau juntamente com a Maizena. Nunca abra o forno antes do tempo recomendado na receita.