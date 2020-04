Antes de se aventurar nestas receitas com claras, saiba que as pode guardar no congelador para mais tarde as utilizar. Faça-o em sacos de plástico de congelação transparentes. Mais tarde, para se dar uso às claras, basta deixá-las descongelar à temperatura ambiente.

Ao bater as claras em castelo, assegure-se que todos os utensílios que vai utilizar não apresentam gordura, independentemente de o fazer uma taça ou no robô de cozinha. Não é possível fazer crescer as claras até ao seu volume máximo se estiverem em contacto com gorduras. Mesmo uma pequena quantidade de gema pode causar problemas pois 1/3 da sua composição é matéria gorda.

Para descobrir todos os segredos basta seguir esta ligação.

Bolo de claras e cenoura

Esta receita é perfeita para aproveitar as claras que sobram da confeção de outro doce que leva apenas gemas, como por exemplo doçaria conventual.

Pudim de claras com doce de ovos de canela

Eis uma boa solução quando há claras por gastar e vontade de algo bem doce.

Pudim de claras com doce de ovos de canela Gastronomia Tradicional

Tipo de prato Pudins

Doces

Tempo Dificuldade Custo Nível de calorias Doses 6 Ver receita completa

Bolo fofo de claras e laranja

Se não sabe o que fazer com as claras que sobram da confeção de um doce que leva apenas gemas, esta é uma excelente sugestão.

Montinhos de claras com doce de morango

Uma excelente forma de aproveitar aquelas claras que sobram.