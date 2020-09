Pudim de claras com doce de ovos e canela

Preparação

Pudim

Pré-aquecer o forno a 180 ºC. Untar uma forma com margarina e reservar.

Numa taça, colocar as claras e começar a bater com a batedeira. Quando se começarem a formar, adicionar a pouco e pouco as colheres de açúcar. Bater até ficar um merengue firme. Colocar na forma reservada e levar ao forno por nove minutos. Ao fim desse tempo, desligar o forno e entreabrir a porta. Deixar arrefecer dentro do forno.

Cobertura

Com uma vara de arames bater muito bem os quatro ovos inteiros (gemas e claras) juntamente com o açúcar. Levar ao lume muito brando e ir mexendo com bastante regularidade até começar a engrossar. Juntar a canela e continuar a mexer até a mistura estar espessa (quando arrefece ainda fica mais sólida). Retirar do lume e mudar para outro recipiente para arrefecer.

Quando as duas coisas estiverem frias, desenformar o pudim (é muito, muito simples) e cobrir com o doce de ovos. Polvilhar com pedacinhos de nozes.