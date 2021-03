Brownies

Chocolate e mais chocolate nesta receita que prepara em poucos minutos e que lhe pede, apenas, meia dúzia de ingredientes. Sugestão do livro "Diário de Cozinha".

Brownies duplos de chocolate

Estes não são uns brownies quaisquer, são uns brownies para viciados em chocolate.

Brownie de chocolate e nozes pecan

Francisco Moreira, chefe de pastelaria e mestre chocolateiro dá-nos prova de que uns brownies com estilo podem ser produzidos em casa e com economia no esforço.

Brownie de chocolate e alfarroba com creme de coco

Esqueça os lugares comuns na cozinha e inove mesmo em receitas tradicionais.

Brownie de chocolate e avelã

A receita deste brownie é simples de fazer, numa frigideira de ferro, forrada com papel vegetal e forno com ele.