Brownies duplos de chocolate

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 °C e forre um tabuleiro retangular com papel vegetal. Comece por derreter no micro-ondas 200 g de chocolate negro com a manteiga e reserve.

Entretanto bata os ovos com o açúcar até obter um creme volumoso.

Adicione o chocolate derretido e, de seguida, a farinha, o cacau e o fermento. Envolva sem bater em demasia.

Por fim adicione, o resto do chocolate negro, o chocolate branco e as nozes, todos eles previamente partidos grosseiramente.

Deposite no tabuleiro e leve ao forno durante cerca de 30 a 35 minutos.

Não se esqueça que a massa deve ficar um pouco húmida no interior. Deixe arrefecer e corte em quadrados.