Quando pensamos em sopa, muitas vezes, fazemos a associação a uma refeição restritiva ou muito leve. Na verdade, a sopa pode assumir diferentes papéis numa alimentação equilibrada. Do consumo de sopa ao pequeno-almoço, como uma forma de iniciar o dia com nutrientes frescos e reconfortantes, à sopa como complemento à refeição ou mesmo como prato principal à mesa.

Existem vários tipos de sopa, como a de legumes, mais leve, e que pode assumir o lugar de complemento à refeição, reforçada por um prato principal, neste caso com uma dose mais reduzida - ótimo em casos de perda de peso.

As sopas mais completas que incluem legumes, cereais e leguminosas, transformam-se numa verdadeira refeição, composta por hidratos de carbono, proteína, vitaminas e minerais. Estas sopas são uma excelente opção caso cheguemos a casa tarde, sem tempo para preparar um jantar mais complexo.

Acresce que uma sopa mais completa é perfeita para saciar a fome a tempo de ir dormir, sem pesar demasiado na digestão, comprometendo a qualidade do sono.

Sem mais demoras, conheça três diferentes sugestões de sopa. Todas elas nutritivas e bem saborosas.

Sopa de castanhas e feijão

A Sopa de castanhas e feijão é a minha favorita de sempre! Um verdadeiro abraço de tão reconfortante e saciante que é. Ideal para dias mais frios, em que as castanhas já fazem parte da nossa lista de compras. A combinação da castanha com o feijão transforma-a numa refeição bastante robusta. Não há nada mais fácil do que juntar tudo na panela, cozer e triturar. Acredite, vale a pena experimentar.

créditos: Green Smiles

Sopa Miso

A Sopa Miso é um verdadeiro boost energético, principalmente para o nosso sistema imunitário. O miso é um probiótico poderosíssimo. Por ser fermentado, traz também muitos benefícios aos nossos intestinos. Consumida em jejum, a Sopa Miso é um potente desintoxicante e estimulante dos intestinos.

Esta sopa é muito fácil de fazer. Pode, ainda, ter o caldo já preparado no frigorífico. Basta, depois, juntar o miso, o que facilita ainda mais a confeção da sopa na hora.

créditos: Green Smiles

Sopa de Beterraba

Não sei se gosto mais da cor ou do sabor desta Sopa de beterraba. De preparação muito simples, é bastante saborosa, sem ter o sabor intenso da beterraba e que nem sempre é consensual. O truque é incluir a abóbora e a cenoura na preparação da sopa, que com o seu travo doce vão contrastar com o sabor da beterraba. Pode transformar esta receita numa sopa de abóbora, retirando a beterraba da lista de ingredientes.

O segredo final é juntar umas gotas de vinagre e temos uma sopa muito saborosa e de sabores bem apurados. Esta sopa tem ainda um ingrediente secreto para lhe conferir a textura cremosa extra, ora espreite.