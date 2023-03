Rui Marques, mais conhecido como “A Pitada do Pai”, apresenta-nos neste seu novo livro mais de 70 receitas rápidas e deliciosas, que custam em média 1 euro por pessoa. A obra inclui sugestões para cozinhar 30 jantares para quatro pessoas, 22 marmitas para os pais e oito almoços; transformar sobras em novas receitas de forma simples e rápida. “Poupe com A Pitada do Pai” (edição Manuscrito) não abdica de um roteiro para as melhores escolhas no supermercado e esclarecer dúvidas, como se compensa comprar a granel ou se os produtos frescos são mais baratos do que os congelados. Fritos de esparguete Uma excelente forma de reaproveitar esparguete. Fica maravilhoso. A sugestão chega-nos a partir do livro "Poupe com a Pitada do Pai". Fritos de esparguete Gastronomia Contemporânea

Experimente fazer esta receita com os legumes que tiver no frigorífico é o desafio que nos deixa Rui Marques, autor do livro "Poupe com a Pitada do Pai".