Açorda de pato e curgete

Preparação

Num tacho, coloque o azeite, os dentes de alho e os talos de coentros. Deixe refogar.

Adicione a curgete e deixe alourar.

Junte as sobras de pato desfiado e esfarele a broa. Vá envolvendo (se necessário, junte um pouco de água).

Finalize com coentros picados e uma pitada de sal e pimenta.

Dica do pai: esta receita fica maravilhosa com pescada ou sobras de peixe. Adicione os talos dos coentros ao início para ganhar sabor (os talos têm mais sabor do que as folhas). Se tiver sobras de flocos de aveia, aproveite as nesta receita. Também pode adicionar polpa de tomate e ovo.

Dica de poupança: pode congelar o pato inteiro cru ou cozido. Aguenta entre três a seis meses no congelador.