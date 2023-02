Queijada de Sintra

Preparação

Comece por estender a massa quebrada numa tarteira e espete-a com um garfo. Leve ao forno durante dez minutos a 180 ºC.

Numa taça, coloque os queijos frescos e esmague-os com um garfinho. Adicione as gemas, o adoçante ou açúcar, a canela em pó e a farinha. Envolva bem. (Se pretender, pode colocar adoçante por cima antes de levar ao forno).

Coloque o preparado na base e leve ao forno durante 40 minutos a 180 ºC.

Sirva de imediato ou deixe arrefecer.

Dica do pai: eu gosto de comer esta queijada ainda quentinha…

Dica de poupança: se quiser poupar tempo, use a massa quebrada de compra. Se quiser poupar dinheiro, faça-a em casa. Só precisa de 200 g de farinha, 100 g de manteiga, 1 colher de sobremesa de sal e 1 ovo. Misture tudo, à exceção do ovo, que adiciona no final. Depois, faça uma bola, embrulhe em papel transparente e coloque no frigorífico durante 30 minutos, antes de utilizar.