É inquestionável a importância de uma boa salada numa alimentação equilibrada. Um prato que casa na perfeição com todas as estações do ano, com inúmeras possibilidades de combinações de ingredientes. Deixamos-lhe oito sugestões.

Salada de quinoa vermelha com ervilhas de quebrar, espinafres, feta e ovo escalfado, sugestão do blogue "My Common Table".