Carpaccio de ananás e romã com hortelã

Neste prato, há a destacar o contraste da acidez do ananás com o crocante das bagas de romã e o tempero do azeite. É simplesmente divinal!

Sumo de vitalidade de laranja e beterraba

Prepara este sumo em pouco mais de cinco minutos e garante, para o seu dia, uma dose suplementar de energia.

Açaí na taça

A nutricionista Martina Ferrer deixa-nos uma receita do seu mais recente livro. Uma sugestão para um pequeno-almoço carregado de boa comida e energia.

Carpaccio cítrico com iogurte e granola

Há sabor, há textura, há cor e alegria neste prato

Smoothie de cenoura, clementina e canela

Muito fácil de preparar, juntando apenas alguns ingredientes frescos e naturais da época, triturando-os. Fica pronto em segundos.

Batido saudável de laranja, maçã e cenoura

Uma sugestão para desintoxicar depois daqueles abusos a que nos damos em períodos festivos, ou não.

Bruscheta de abacate, frutos do bosque e sementes

Pode servir esta bruscheta numa fatia de pão em formato XL ou, se preferir, em tostinhas.