Sumo de vitalidade de laranja e beterraba

Descasque e divida a laranja em segmentos. Descasque e corte grosseiramente a beterraba em luas. Coloque na máquina de sumos e esprema.

Descasque o gengibre e adicione à máquina, espremendo de novo. Mexa bem e verta para um copo. Derrame um pouco de óleo ou azeite, para servir.

Esta receita é parte integrante do livro "Sumos e Batidos da Cura Alcalina".

A beterraba tem propriedades desintoxicantes e purificadoras do sangue — se forem frescas, as folhas são do melhor. A vitamina C na laranja fornece antioxidantes, e o gengibre dá um estímulo especial ao intestino. Pode trocar o gengibre pela raiz‑forte no outono. Se tiver em casa óleo de nozes, use um pouco, pois combina muito bem com a beterraba.