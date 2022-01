Bolachas de figo e amêndoa

Preparação

Ligue o forno a 160 ºC.

Retire os pezinhos aos figos.

Numa picadora, pique as 80 g de figos até estarem quase desfeitos. Junte a farinha de amêndoa e os restantes ingredientes (exceto dois figos). Pique tudo muito bem até obter uma pasta que formará uma bola com uma textura de plasticina. Se estiver muito seca e difícil de ligar junte uma colher de chá de água.

Corte os dois figos que reservou em pequenos pedaços, de preferência fininhos, e envolva-os na massa com as mãos.

Coloque a massa entre duas folhas de papel vegetal e com o rolo da massa estenda-a até ficar com uma espessura com cerca de 5 mm. Retire a folha de cima e com a ajuda de um corta-massas faça as bolachinhas até esgotar a massa. Coloque-as num tabuleiro forrado com papel vegetal e leve ao forno cerca de 20 minutos, até começarem a ficar douradas nas pontas.

Nota pessoal: eu gosto de apagar o forno um pouco antes do tempo e deixar ficar as bolachas durante mais uns 15-20 minutos. Assim ficam mais estaladiças.

Retire do forno e do tabuleiro e deixe arrefecer numa rede. Guarde numa caixa com tampa.