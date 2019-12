Smoothie de cenoura, clementina e canela

Preparação

Corte as extremidades às cenouras e parta-as em pedaços.

Descasque as clementinas, eliminando a parte branca. Corte em pedaços.

No copo da Bimby (também pode usar um liquidificador), coloque as cenouras, as clementinas e a canela em pó, triture 1 min/ vel 9.

Adicione o leite de amêndoa e misture 6 seg/ vel 5.

Caso pretenda um pouco menos espesso acrescente mais um pouco de leite de amêndoa.