Xarope anti-inflamatório de gengibre e curcuma

Preparação

Esta receita prepara 500 ml.

Juntar o gengibre, a curcuma e o sumo de limão no liquidificador e triturar durante alguns minutos, até obter uma pasta homogénea, parando para raspar as laterais do copo, se necessário.

Colocar uma gaze de cozinha ou um coador de malha fina sobre uma tigela grande e transferir a pasta para a tigela. Segurar bem nas pontas para fechar a gaze e espremer a pasta com as mãos, até extrair todo o sumo e sobrar apenas a fibra. Descartar a fibra. Juntar o xarope de malte de arroz e a pimenta-preta e misturar gentilmente com uma batedeira ou um garfo até ficar bem combinado.

Transferir para um jarro ou frasco com fecho hermético e conservar no frigorífico durante duas semanas, ou no congelador (em cuvetes de gelo) durante três meses.

Este xarope pode ser consumido diretamente ou incluído em leites, chás, sumos, smoothies, iogurtes, pudins de chia, papas de aveia, etc.

Para consumo direto, recomendamos que comece com doses de uma colher de sopa e aumentem gradualmente para um shot.

Esta receita é parte integrante do livro "Vegan para a família".