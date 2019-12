Carpaccio cítrico com iogurte e granola

Preparação

Preparar a granola, colocando os ingredientes todos (exceto as passas) numa taça e misturar com as mãos. Colocar num tabuleiro com papel vegetal, bem espalhada e levar ao forno pré-aquecido a 180 ºC, durante uns 30 minutos ou até ficar dourada, com o cuidado de ir mexendo de dez em dez minutos. Deixar arrefecer totalmente e adicionar as passas, colocando num fraco hermeticamente fechado.

Para o carpaccio, descascar as laranjas e toranjas, cortar em fatias bem finas e espalhar num prato ou travessa.

Regar com o iogurte, com a ajuda de uma colher. Salpicar com a granola e espalhar as folhas de hortelã picadas. Servir.