O prazer da comida não vem apenas do seu sabor. Há alimentos que comprovadamente possuem propriedades capazes de provocar a sensação de bem-estar, bom humor e tranquilidade. Por outras palavras, deixam-nos felizes.

No dia em que chega a primavera, 20 de março, comemora-se também o Dia Mundial da Felicidade e não podiam estar mais em consonância.

lista alguns dos melhores alimentos para gerar endorfinas e apresenta duas receitas irresistíveis para esta época, que deixam qualquer um de sorriso no rosto e água na boca.

Cacau

Há pesquisas que garantem que o consumo de chocolate preto puro, em pequenas quantidades todos os dias, além de melhorar o sistema cardíaco, gera endorfinas, as hormonas da felicidade.

Os nutricionistas aconselham que a dose diária de 20 gramas não deve ser ultrapassada e que deve fazer parte de uma dieta equilibrada que inclua atividade física.

créditos: freepik

Ovos

Altamente recomendado para gerar endorfinas, especialmente graças à sua elevada quantidade de hidratos de carbono e que são ricos em triptofano (especialmente a gema). O triptofano contribui para a produção de melatonina e serotonina.

A melatonina ajuda a regular o ciclo do sono e acredita-se que a serotonina ajude a regular o apetite e o humor.

Aveia

Composto por hidratos de carbono e fonte do aminoácido triptofano, a aveia ajuda o organismo a liberar serotonina e, com isso, provoca a sensação de felicidade. Com o crescimento dos níveis cerebrais de serotonina, os sintomas de depressão e insónia reduzem.

Espinafres

Não é por acaso que o Popeye ficava mais forte e saudável quando comia espinafres. Este vegetal pode ser uma boa arma contra a tristeza, já que contém potássio e ácido fólico.

créditos: freepik

Abacate

O abacate possui na sua composição a vitamina B3, que atua sobre o sistema nervoso central. Essa propriedade colabora com a manutenção de hormonas que regulam as substâncias químicas do cérebro e garantem um efeito relaxante e uma sensação de bem-estar.

Banana

Uma boa opção para ficar mais feliz através da alimentação. Na sua composição há triptofano, magnésio, carboidratos, potássio, e as vitaminas B6 e biotina. Também chamada de piridoxina, a vitamina B6 que previne a depressão, ansiedade e ainda atua no sistema cognitivo, com a síntese de neurotransmissores.

créditos: freepik

Receitas leves e coloridas para dias amenos e com mais sol

Cookies Crispy sem forno

Ingredientes:

85 gr de xarope de ácer

65g de manteiga de nozes à sua escolha

1 colher de Shake Complete by Juice Plus+ Chocolate

1⁄4 de colher de chá de sal marinho

55g de óleo de coco

45g de pedaços de chocolate preto sem laticínios

90g de flocos de coco não açucarados

Derreta o xarope de ácer, a manteiga de nozes e o óleo de coco em lume médio adicionando o sal marinho e o pó Complete by Juice Plus+. Misture até obter uma textura suave. Adicione a aveia de arroz, os pedaços de chocolate e os flocos de coco e retire do lume. Misture bem.

Coloque uma porção com o tamanho de uma colher para cada cookie num tabuleiro forrado com folha de papel vegetal. Leve ao frigorífico durante, pelo menos, 20 minutos.

créditos: Juice Plus+

Copos de Aveia

Ingredientes:

2 barras de frutas Complete by Juice Plus+

1 banana esmagada

60ml de xarope de ácer

50g de framboesas para decorar

150g de iogurte grego

1 colher de sopa de baunilha em pó

2 colheres de sopa de aroma a coco (opcional)

Pré-aqueça o forno a 190o C. Prepare os seus copos de muffins ou unte as suas formas de brioche. Esmague a banana numa taça de tamanho médio. Parta as barras de Frutas Complete by Juice Plus+ juntando à banana esmagada, adicione o xarope de ácer e misture bem. Se a massa estiver muito húmida, seque-a utilizando alguma farinha de coco. Utilize 2 colheres de sopa.

Deixe a mistura repousar durante 15 minutos. Pressione a massa sobre os copos de muffins. Cozinhe durante 15 minutos ou até as extremidades ficarem ligeiramente douradas. Deixe que os copos de aveia arrefeçam nas formas. Misture o iogurte grego com a baunilha em pó.

Depois encha os copos com iogurte grego e coloque framboesas por cima. Sirva imediatamente.