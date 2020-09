Salada de burrata e quinoa com figos e meloa

Burrata é um delicioso queijo Mozzarella de interior sedoso. Nesta salada, casa com a doçura da meloa e dos figos.

Salada fresca com vinagrete de morango

Os morangos são excelentes como ingrediente para saladas de sabor estival. Neste caso, em dose dupla, com um vinagrete de morango que prepara em dois tempos.

Salada César

"Uma salada tipicamente americana, que adaptei mais ao gosto português ao adicionar alho, para assim ter um sabor mais intenso. Esta é uma das minhas saladas favoritas!", diz-nos Julie Defense, autora desta receita.

Salada de tomate com burrata e abacate

É ligeira, mas equilibrada e tem todo o sabor do tempo quente, esta salada. O segredo está nos ingredientes mais frescos e no toque do óleo de abacate.

Salada de camarão

Salada mais do que uma mistura de ingredientes, prende-se com a harmonia entre os alimentos. Neste caso, uma combinação fresca, rematada com um revigorante molho vinagreta.