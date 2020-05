Salada fresca com vinagrete de morango

Preparação

Numa saladeira, junte o agrião, a curgete ripada (pode usar uma mandolina para o efeito), os morangos cortados às metades, os tomates cherry também cortados ao meio, o queijo Mozzarella (ou um queijo fresco) partido grosseiramente. Tempere com o azeite, uma pitada de flor de sal, salpique com o manjericão e as sementes de papoila.

Finalmente, tempere com o molho vinagrete de morango: junte, previamente, o vinagre balsâmico branco com o azeite extra virgem, três morangos maduros e uma pitada de flor de sal. Reduza esta mistura a puré e tempere a salada anteriormente preparada.