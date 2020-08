Salada César

Preparação

Para fazer a vinagreta, num robô de cozinha triture as anchovas com os dentes de alho. Acrescente o azeite, o vinagre, a mostarda, a pimenta, o sal, o sumo de limão, o molho Worcestershire e o queijo parmesão, até obter uma mistura homogénea.

Para fazer os croutons, misture a salsa, o sal, o alho, o pimentão-doce, o queijo parmesão e a pimenta-de-caiena num recipiente com tampa, e reserve.

Para montar a salada, numa frigideira, aqueça o azeite em lume médio e, quando estiver quente, frite os cubos de pão durante alguns minutos, de todos os lados, até alourarem e ficarem estaladiços.

Retire os croutons da frigideira e adicione-os à mistura de especiarias. Feche o recipiente com a tampa e abane-o várias vezes, para envolver os croutons nas especiarias.

Disponha a alface numa taça e junte o abacate.

Envolva a salada com a vinagreta. Espalhe os croutons caseiros, as raspas de queijo parmesão por cima, tempere com mais um pouco de pimenta preta, e sirva de imediato.