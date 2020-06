Mestre dos bolos, Julie Deffense dá-lhes tréguas e rende-se à arte da salada

Em comum, entre todas estas saladas, o de serem fáceis de fazer, rápidas de confecionar, deliciosas de comer e saudáveis. “Se fizerem estas receitas já podem comer aquela fatia de bolo com aspeto delicioso e irresistível sem culpa nem remorso. Comigo tem funcionado”, conta-nos Julie.

Uma obra que chega com prefácio do apresentador e também autor Manuel Luís Goucha: “gosto de saladas. Quentes, frias e assim-assim, de acordo com o(s) apetite(s) e também tendo em conta o tempo que faz. Das mais clássicas, que levam nome de gente como o tal de César que, independentemente da versão que se conte, era chef italiano (Caesar Cardini), emigrado no México e com casa(s) posta(s), ou com sotaque francês como a ´Niçoise`, já a ´russa` é outra conversa. Eu, que já há uns bons anos acompanho exaltado o trabalho da Julie na alta arte açucarada, jubilo agora por esta sua incursão no domínio exigente dos salgados, convocando-nos à experimentação”.

A carreira de Julie evoluiu do design editorial para a arte dos bolos. Veio por três meses para Portugal, há mais de 20 anos, e por cá ficou, por amor. Estudou com vários designers de bolos e viajou entre Portugal e os Estados Unidos para treinar na Wilton School of Cake Decorating and Confectionery Art.