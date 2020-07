Branco, preto, ruby, de leite, com ou sem frutos secos... São muitas as opções à venda no mercado. É um dos ingredientes alimentares mais apreciados em todo o mundo e as confeções gastronómicas que o integram são, à partida, um êxito garantido. Anda a precisar de um doce caseiro mas já está farto de repetir sempre as mesmas receitas? Está na altura de inovar e de surpreender familiares e amigos no próximo convívio familiar!

1. Musse de chocolate com crumble de brownie

Uma tentação imperdível para os (muitos) gulosos que não conseguem resistir a um doce. Uma receita muito económica e muito fácil de preparar que vai fazer furor no seu próximo almoço ou jantar de família. Vai uma aposta? Pode, se quiser, polvilhar esta sobremesa com pinhões, com nozes partidas ou com avelãs picadas antes de a servir.

2. Bolos esponjosos de chocolate preto com groselhas

São o sucesso de qualquer festa familiar ou o ponto alto do final de uma refeição, apesar de serem muitos os que também os comem ao lanche. Em todo o mundo, são milhares os que não resistem a estas delícias de textura aveludada com sabor a cacau, saborosas e fáceis de preparar, como pode comprovar de seguida. Esqueça a dieta e experimente!

3. Tarte de chocolate branco

Leva apenas seis ingredientes, faz-se num ápice e nem sequer precisa de ir ao forno. Uma receita diferente, económica e muito deliciosa, que vai certamente agradar a todos os membros da família. Em vez de chocolate branco, pode preparar esta confeção gastronómica com chocolate preto, com chocolate de leite ou ainda com chocolate ruby.

4. Panna cotta de chocolate com cerejas em calda de açúcar

Uma irresistível sobremesa de inspiração italiana, repleta de sabor, que alia uma das iguarias mais apreciadas a um dos ingredientes com mais apreciadores em todo o planeta. Pode, se preferir, substituir o chocolate de leite da receita por chocolate branco e as cerejas por morangos. Para além de ser fácil de preparar, leva ingredientes comuns.

5. Bolo cremoso de chocolate preto com creme de lima

Consegue resistir a tamanha gulodice? Uma receita tentadora e irresistível, muito fácil e rápida de preparar, que vai dar mais sabor e paladar a toda e qualquer festa. Toda a família vai, certamente, adorar! A versão original desta receita, fotografada por Diogo Agante, integra o blogue Há Alguém Mais Gulosa Do Que Eu? de Mafalda Agante.