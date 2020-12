Concordo profundamente com o escritor Mia Couto quando este afirma que “cozinhar é uma forma de amar os outros”. O resultado de uma refeição não é apenas o que levamos à boca, começa no momento em que a planeamos, quando pensamos nos paladares, nas combinações e nas preferências de quem vai degustar o que vamos preparar. O que escolhemos e onde compramos. Tudo conta e tudo faz parte da nossa experiência gastronómica.

Todos temos, certamente, lembranças de sabores, tradições e emoções que estão ligadas à mesa de Natal – seja aquele doce que só a avó sabe fazer, ou aquela receita que só é feita no Natal. Recordo sempre o meu pequeno-almoço a 25 de dezembro: Fatias Douradas, ou Fatias Paridas como lhe chamam no Alentejo de onde a minha família materna é natural.

Uma mesa conscientemente saborosa significa que comemos o que gostamos de forma equilibrada e consciente. Com opções confeccionadas com produtos de qualidade, que respeitam a nossa saúde e, principalmente, adequados às nossas necessidades físicas, emocionais e psicológicas.

O Natal é um momento de celebração, por isso, devemos promover o que nos faz felizes. Sabemos, à partida, que cometeremos alguns excessos, mas estarmos conscientes e confortáveis com isso é o mais importante.

Janeiro trará, depois, alguns rituais mais detox para nos ajudar a reencontrar o equilíbrio. Por isso, deixo-vos algumas opções de receitas para brilharem na vossa mesa de Natal.

Feliz Natal.

Pão Rainha

A Rainha do Natal recheada de frutos secos e aroma natalício. Uma verdadeira celebração da família e do Natal. Sem fava e que vai facilitar muitos brindes!

Assado de Tofu

Sabor e conforto no prato. Uma opção muito saborosa sem proteína animal, que não desilude os amantes do sabor do tradicional assado Natalício.

créditos: Green Smiles

Mini Tartes de Batata Doce

Um deleite a cada dentada, bem doces e com diferentes texturas. Ótimas para comer simples ou a acompanhar um chá/café.

créditos: Green Smiles

Bolo Cenoura e Laranja

Para quebrar a tradição natalícia acentuando os sabores tradicionais. Um bolo fofinho, húmido e delicioso!