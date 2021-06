Existem, pelo menos, sete tipos de gins, incluindo um tinto, criado por uma empresa portuguesa em Valença. Esta bebida destilada à base de cereais passa, posteriormente, por um processo de infusão com zimbro e com outras especiarias que lhe confere um aroma particular. Existem também à venda no mercado nacional opções mais cítricas, mais herbais ou mais florais, muitas delas produzidas em Portugal. Há quem goste de a saborear com água tónica e (muito) gelo e também quem a use em receitas, como estas.

1. Pudins de leite condensado com gin floral e caramelo

Ao contrário dos gins clássicos, dos herbais, dos especiados e dos cítricos, os florais são marcados por flores e frutos como a violeta, o jasmim, a groselha, a uva e a videira, ingredientes que lhe conferem um paladar surpreendente. Em vez de distribuir os pudins por formas, pode levá-lo ao forno numa forma única redonda com uma abertura central e servi-lo depois em fatias.

2. Musse de chocolate com cheirinho

Não é indicada para os mais pequenos mas vai fazer as delícias dos adultos que não resistem a um toque de particularidade numa receita que há muito que se converteu num clássico da gastronomia internacional. Em vez de gin, também pode usar uísque, conhaque, brande ou rum. Se gostar, polvilhe-a com pinhões no momento de servir.

3. Bolo húmido de laranja e gin

O tradicional é um sucesso garantido em qualquer lanche ou sobremesa. Esta versão, enriquecida com uma bebida alcoólica muito apreciada em todo o mundo, também não deixará ninguém dececionado, como comprovará se a confecionar. Pode usar um gin cítrico para realçar o sabor natural da fruta. Substitua, se preferir, a laranja por um limão, por uma lima ou até por uma toranja pequena.