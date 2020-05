Salada de tomate com burrata e abacate

É ligeira, mas equilibrada e tem todo o sabor do tempo quente, esta salada. O segredo está nos ingredientes mais frescos e no toque do óleo de abacate.

Salada fresca com vinagrete de morango

Um prato cheio de cores, como uma dança, onde o molho une todos os sabores.

Salada de tomate com queijo fresco de cabra

Basta juntar alguns ingredientes simples e deliciosos, regar com um generoso fio de azeite e voilà!