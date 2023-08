Os produtos da época voltam a ganhar destaque na ementa do Palaphita da autoria da chef Natacha Fink. "Entre os produtos que inspiraram a nova ementa estão os tomates de verão, que são cultivados em Colares em sistema biológico. São incrivelmente doces. Há uma salada com eles e também aparecem na burrata e no camarão ao Solimões”, afirma a chef, em comunicado.

Assim, o tapi (15€) ganhou vida nova e pode ser acompanhado de uma punheta de bacalhau (18,50€) ou salada de camarão (18,50€). Uma outra novidade é o combinado jarina (28,90€), com azeitonas temperadas, queijo regional, chutney amazónico, caponata da casa, duo de pastas e cesto de pães.

Nas sandes, o destaque vai para o prego de lombo com queijo coalho (19€), uma mistura de lombo bovino com o queijo do Nordeste brasileiro. Há uma nova versão do hotdog de camarão (19€), mais refrescante, numa salada de camarão com aipo, maçã, cebola roxa e maionese no pão.

Entre os pratos principais, estão o camarão ao Solimões (25,50€), camarões ao curry vermelho da casa com especiarias e temperos da horta, arroz com coco e couve coração caramelizada, o pica-pau de camarão (29,80€), com camarões salteados em azeite e alho, acompanhados de batatas coradas, maionese de manjericão e compota de abacaxi, crocante de bacalhau (16,50€), um bolinho de arroz com bacalhau, natas e queijo fundido da Serra da Estrela, servido com chutney amazónico ou pica-pau de lombo (35€), um lombo bovino picado na faca, salteado em azeite de ervas e finalizado com vinho branco, aceto balsâmico, molho inglês, mostarda e laranja, que acompanha com cogumelos, batatas, picles artesanal de cebola roxa com açaí, maionese de castanhas brasileiras e pães.

Palaphita Bosque da Casa da Guia, Avenida Nossa Senhora do Cabo, n.º 101, Cascais Contactos: tel. 21 135 1402

Na carta de bar, há cinco diferentes tipos de limonadas (5,50€). Entre os novos cocktails, destaque para o Verano (12,50€), um mix de caipirinha com um sacolé e o boto-cor de-rosa, com base de vodka e tequila, pepino e lima.