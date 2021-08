Este verão o restaurante do Lift oferece uma nova variedade de propostas para o almoço, lanche ou jantar. Os visitantes podem optar pelos hambúrgueres, como o Sé ou o Clérigos, assim como tostas, saladas, bowls, ovos ou panquecas. Para partilhar, das batatas fritas com cheddar e bacon aos crocantes de alheira com molho agridoce, passando pelo mini bolo do caco com salmão fumado manga e agrião, não faltam opções.

Além disso, é possível provar uma variada carta de cocktails, como os “Bazamos ou ficamos?”, “One More Time”, “Lift-Loft” ou “Candy Shop”. Estas novidades foram criadas por Ana Camacho, que esteve presente na “Shortlist Lisbon Bar Show Awards” para melhor Barmaid do país do ano de 2019.

Até 31 de agosto, o rooftop do ViaCatarina proporciona aos visitantes programação musical com DJ e concertos ao vivo. Nuno Carneiro (dia 5, quinta-feira), Iku DJ (dia 6, sexta-feira), Thiago Espírito Santo (dia 9, segunda-feira), Pixel82 (dia 13, sexta-feira), Dupplo (dia 15, domingo) e 9T2 (dia 20, sexta-feira) são alguns dos nomes que vão animar a esplanada. O programa completo será anunciado no Instagram do Lift Rooftop.

Tudo isto acontece com alguns dos pontos mais importantes da Invicta como pano de fundo: o Mercado do Bolhão, a Torre dos Clérigos ou a Sé.