A experiência gastronómica à mesa do restaurante Baccará, instalado no Casino de Espinho, inicia-se com um Creme de bacalhau com tosta em oliva, seguida de um Crepe de bacalhau na “lâmina” e de um Bacalhau com recheio do mar na “Telha”. Para finalizar, a sugestão recai num Bacalhau doce na rede.

A refeição, ao ritmo do Duo Daniela Lage e Francisco Seabra, decorrerá, de acordo com a Solverde, entidade promotora da iniciativa, "com todas as condições de segurança estipuladas pelas autoridades de saúde e certificadas pelo Selo ´Clean&Safe` do Turismo de Portugal”.

Restaurante Baccará Rua 19, nº 85, Espinho Contactos: tel. 227 335 500; e-mail casinoespinho@solverde.pt

O jantar a 5 de setembro orça os 50,00 euros por participante com bebidas incluídas (meia garrafa de vinho "Seleção do Restaurante", meia garrafa de água e café).