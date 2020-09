O regresso ao trabalho em setembro vai ser mais animado com a chegada do novo ciclo de música ao vivo do EsteOeste, em Belém.

O restaurante, inserido no Centro Cultural de Belém, vai dinamizar a esplanada com concertos de jazz e soul, protagonizados por artistas reconhecidos, tais como Vitor Zamora – pianista cubano de renome -, Beatriz Pessoa - vocalista e participante no Festival da Canção - e Leo Espinoza - baixista cubano -, entre outros.

Os concertos terão lugar três noites por semana, todas as quartas-feiras, quintas e domingos do mês de setembro, a partir das 19h30, na emblemática esplanada com vista sobre o Tejo, junto ao Jardim das Oliveiras.

créditos: Restaurante Este Oeste

O restaurante do coração de Lisboa sabe que sentimos falta dos concertos que ficaram adiados por este ano e pretende colmatar isso mesmo com momentos de boa música num espaço que seja interessante, mas igualmente seguro para os portugueses.

Desta forma, podem usufruir de uma ótima refeição, ou deliciar-se com um dos cocktails numa das espreguiçadeiras ou cadeiras espalhadas pelo jardim, enquanto desfrutam de um concerto de qualidade.

Para assistir aos concertos, é necessário fazer pré-reserva dos lugares.