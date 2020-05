Provalemente não sabe mas existem cinco silhuetas masculinas distintas. De acordo com cada umaexistem peças de roupa, padrões e formas mais e menos adequados. Se ainda não sabe qual o seu biótipo veja todos eles e descubra qual é e como tirar partido das linhas do seu corpo para favorecer as parte que mais gosta e camuflar as que menos gosta.

Formato triângulo

O formato triangular é geralmente associado ao tipo de corpo que contém os ombros mais estreitos do que as ancas e é também conhecido como formato de pêra (mais comum no sexo feminino). Para favorecer esta silhueta deverá tentar diminuir visualmente a parte inferior e chamar a atenção para a parte superior. Como? Aposte em t-shirts e camisas com cores fortes ou padrões e em blazers e casacos estruturados. Para a parte inferior prefira peças lisas, com tons neutros e sóbrios, linhas verticais e calças com corte a direito.

Formato triângulo invertido

O triângulo invertido, ou também conhecido como formato em V, geralmente é um formato ideal para o sexo masculino. Ao contrário do triângulo esta estrutura é definida pelos ombros mais largos que o resto do corpo. De forma a obter um equilíbrio visual opte por tons escuros na parte superior e t-shirts com decotes em V. Para a parte inferior aposte em tons claros e prefira calças com bolsos.