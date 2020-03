Esconder a barriga que o incomoda, os braços mais largos ou até mesmo as pernas, pode ser um desafio para os homens com mais peso. Mas não se preocupe, porque vamos dar-lhe dicas para saber optar pelas peças certas para que consiga sentir-se mais confortável em cada situação.

Dê uma vista de olhos!

Não tente esconder o corpo

Esta é a primeira sugestão que fazemos, vista-se consoante a ocasião e não se preocupe em esconder o seu corpo a todo o custo. Destoar completamente do ambiente só irá atrair ainda mais as atenções para si e não de forma positiva. Antes de tudo é necessário ter bom senso.

Use roupas do tamanho certo: nem demasiado largas, nem demasiado justas

Este é dos piores erros mas também dos mais comuns que pode cometer. O primeiro instinto é cobrir o corpo com roupas largas para não se perceber a gordurinha a mais, o que só vai criar mais volume e parecer que é ainda maior do que na verdade é. O mesmo se aplica para roupa apertada de mais: só irá acentuar o facto de estar com peso a mais. O ideal é comprar roupas que sejam do seu tamanho correto.

Se não servir na perfeição, ajuste

Muitas vezes é difícil encontrar peças que nos assentem na perfeição, até porque com as cadeias de roupa fast fashion e as tabelas de medidas standard é praticamente impossível que o nosso corpo corresponda a essas medidas pré-estabelecidas. O melhor é comprar roupa que nos assente bem e depois investir mais algum dinheiro ao levar as peças a uma costureira, para os ajustes e arranjos finais. Peças que vistam bem favorecem qualquer corpo.

Como as cores o podem favorecer

Convém apostar em looks que ajudem a criar continuidade: usar cores próximas umas das outras ou a mesma cor na parte de cima e nas peças de baixo faz com que o corpo ganhe comprimento e consequentemente pareça mais alto. Cores como o preto, o azul escuro ou o cinza escuro criam silhuetas mais magras. Isto deve-se ao facto de as cores escuras não criarem zonas de luz nas curvas que o corpo faz na roupa e que, fazem o corpo mais esguio. Tendo estas regras em mente, evite usar contrastes de cor que dividem o corpo e que só ajudam a alargar a silhueta e a criar pontos de foco em zonas que podem não o favorecer.