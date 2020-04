CORTE ITALIANO

Com um ar mais ousado, no corte italiano o destaque está nos ombros. A cintura torna-se mais fina e as calças mais retas. Os bolsos do blazer não têm abas e a lapela costuma ser mais larga, para combinar com as gravatas. Ele é:

- Cintado;

- Justo no peito;

- Tem estrutura nos ombros;

- Tem lapelas largas;

- Bolsos sem abas.

CORTE AMERICANO

Com características dos dois cortes anteriores, o italiano e o inglês, o americano surge com um toque de ousadia e também de conservadorismo. Geralmente fica bem em qualquer tipo de corpo e isso faz com que seja um modelo versátil e sem grandes regras, visto que pode ter os diferentes modelos de lapelas e também de bolsos. Ele é:

- Cintado de forma ligeira;

- Tem apenas uma fenda;

- Modelo reto;

- Tem dois tipos de lapela e bolsos.