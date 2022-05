A Doença Venosa Crónica, mais comummente designada como varizes e derrames, afeta maioritariamente as mulheres. As varizes são veias doentes, dilatadas, localizadas debaixo da pele, nas pernas ou coxas. Os derrames são vasos sanguíneos finos em tons de roxo ou azul, com cerca de 1 mm de largura. As varizes ocorrem quando as válvulas das veias não fecham, permitindo que o sangue a circular em direção ao coração recue e se acumule.

A doença pode ter origem genética ou outras causas, como a gravidez, a idade, períodos longos de pé ou sentado ou o excesso de peso. Provoca dor, cãibras, sensação de peso e cansaço nas pernas, formigueiro ou inchaço, além de outros sintomas mais graves, como inflamações ou úlceras.

“Existem diversas formas de tratar as varizes, usando meias elásticas e medicamentos ou recorrendo a intervenção cirúrgica, com opções mais e menos invasivas”, explica Gloria Vázquez Sacristán, responsável na InMode em Portugal e Espanha.

Em Portugal, está disponível uma tecnologia inovadora minimamente invasiva para o tratamento das varizes, o Vasculaze, na InMode. Trata-se de um laser díodo para o tratamento de lesões vasculares, onde se incluem varizes e derrames, além de outras alterações ou lesões vasculares nas pernas, rosto ou outras áreas anatómicas.

“O Vasculaze dispõe de uma peça de mão ergonómica que opera com precisão e produz simultaneamente um rápido arrefecimento por contacto, o que torna os tratamentos seguros e mais confortáveis. Os seus picos de energia máxima atingem seletivamente a hemoglobina, pelo que pode ser utilizado mesmo nos casos onde não se visualize com exatidão a veia a tratar”, diz Gloria Vázquez Sacristán.

O tratamento tem uma penetração máxima da energia a uma profundidade de 3 a 8mm, o que o potencia a sua eficácia. Permite o tratamento de grandes vasos, pois a luz penetra profundamente no sangue, coagulando-o por toda a veia. Além disso, a melanina possui absorção insignificante na faixa de comprimento de onda com que Vasculaze opera, permitindo que os pacientes de pele clara ou escura sejam tratados com sucesso.

Os efeitos do tratamento têm uma duração prolongada no tempo e não são necessárias sessões de manutenção.