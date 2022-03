Com uma ação direta sobre a derme, o Morpheus8 estimula a produção de colagénio, usando uma tecnologia que combina a radiofrequência fracionada com o uso de microagulhas ultrafinas que penetram nas camadas mais profundas da pele.

“Este tratamento reduz a produção de glândulas sebáceas e estimula intensamente a contração da pele, para que as marcas e as cicatrizes fiquem mais pequenas e sejam preenchidas de forma natural. Tem ainda um efeito de antienvelhecimento, agindo diretamente sobre as rugas”, explica Gloria Vázquez Sacristán, responsável da InMode em Portugal e Espanha, empresa que detém a tecnologia Morpheus8.

O tratamento pode ser aplicado em qualquer zona do corpo, tanto facial como corporal. Permite que as células se regenerem rapidamente, potenciando a formação de novos tecidos e a produção de colágeno, tão importante para uma pele saudável e luminosa. Pode ser usado como complemento de tratamentos médicos convencionais de inúmeras patologias dermatológicas, como é o caso da acne, e também como tratamento de primeira linha, como por exemplo no tratamento de cicatrizes (de acne, traumáticas, cirúrgicas, etc.), estrias e flacidez da face, papada/pescoço e corpo.

"O plano de tratamento será adaptado às necessidades de cada paciente e o número total de sessões necessárias dependerá da lesão ou da área a ser tratada. Uma vez que se trata de um procedimento minimamente invasivo, não será necessária baixa médica para o período posterior à intervenção. A área tratada deve ser hidratada e a exposição solar deve ser evitada. É também aconselhável utilizar um bom protetor solar todos os dias, pois ajuda a prevenir rugas e retarda o processo de envelhecimento", explica a empresa em comunicado.

"Os resultados de excelência desta intervenção estética resultam num elevado grau de satisfação por parte dos clientes, alcançando melhores resultados que outras modalidades terapêuticas, o que também tem um impacto psicológico positivo na autoconfiança e na autoimagem. Os efeitos do tratamento têm uma duração prolongada no tempo, podendo ser realizadas sessões de manutenção específicas a cada dois ou três anos. Cada tratamento pode ter um valor a partir de 300 euros, se fora facial, e de 500 euros, se for corporal", acrescenta.

O Morpheus8 está disponível em Portugal em: