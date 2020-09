As varizes constituem um problema para milhares de pessoas, sendo as mulheres as principais afetadas. Conheça as explicações e recomendações do médico Pedro Lôbo do Vale, especialista em Medicina Geral e Familiar.

As varizes são veias dilatadas e nodosas que surgem com maior incidência nas pernas. Mas, para melhor combater o seu aparecimento é necessário compreender como funciona a circulação sanguínea nesta zona do corpo. 10 dicas (e alguns truques) para se livrar da retenção de líquidos Ver artigo Existem nas pernas artérias (que transportam o sangue de cima para baixo) e veias (que trazem o sangue dos pés para o coração). Para que as veias consigam vencer a força da gravidade, possuem válvulas que forçam o sangue a subir, impedindo que este se acumule e reflua no sentido descendente. Contudo, tanto o mau funcionamento destas válvulas como a dilatação das paredes das veias, podem proporcionar o refluxo de sangue em sentido contrário. Fatores que podem influenciar as alterações venosas Idade - embora possa surgir na adolescência (pernas pesadas) é mais frequente acima dos 40 anos;

Sexo - é mais frequente na mulher;

Hereditariedade;

Excesso de peso - dificulta o retorno venoso;

Alterações hormonais - durante a gravidez ou tratamentos hormonais;

Estilo de vida - permanência prolongada em pé ou sentada;

Calor ou exposição solar - dilata as veias superficiais, torna as pernas pesadas e dolorosas;

Roupas e sapatos apertados - dificultam a circulação;

Prisão de ventre - o enchimento intestinal exerce pressão sobre as veias, nomeadamente as do ânus (hemorroidais), dilatando-as. Sintomas Cansaço ao fim do dia (sensação de pernas pesadas). Aumento do volume dos tornozelos, das cãibras e da comichão (nas mulheres, estes sinais são mais intensos antes da menstruação). Derrames e veias dilatadas, tornando-se poste- riormente azuis, mais dilatadas e tortuosas, po- dendo surgir manchas acastanhadas. Edemas nos pés e tornozelos. Hemorragias, úlceras e eczemas varicosos, flebi- tes e tromboses (em fases mais avançadas). Nutrientes e plantas que podem ajudar Castanheiro-da-índia, coenzima Q-10, vitaminas C e E, hibisco, romã, hortelã, cipestre, alecrim, alfazema, ruscus, gingko biloba, flavonoides, gilbardeira, hamamélia, meliloto, viburno, videira vermelha, gotu kola, entre outros. As recomendações são do médico Pedro Lôbo do Vale, especialista em Medicina Geral e Familiar.