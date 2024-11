É possível encontrar três gamas da Dr. Jart+ na Wells. A Cicapair, que tem como produto-estrela o Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment, conhecido por neutralizar a vermelhidão de forma instantânea. Já a gama Ceramidin, focada na hidratação e fortalecimento da barreira cutânea, tem o Ceramidin Skin Barrier Moisturizing Cream como produto referência, que se destaca pelas suas propriedades de hidratação e proteção da pele. E, por fim, a Vital Hydra Solution, com produtos que promovem uma hidratação profunda e intensiva. As sheet masks virais da marca, as Dermask, também vão estar disponíveis nos pontos de venda e online.

"Acompanhando a tendência internacional, sabemos que há uma crescente procura por produtos de skincare coreanos em Portugal e estamos muito orgulhosos por sermos, cada vez mais, um parceiro de referência na área da beleza”, comenta Margarida Oliveira, diretora-geral da Wells.

Já Marta Marin Tur, diretora de marca Dr. Jart+, da Estée Lauder Companies, salienta que “a chegada da Dr.Jart+ às lojas e website da Wells, um parceiro de referência no setor da beleza, é um passo importante para consolidar a tendência da k-beauty junto dos consumidores portugueses”.

A Dr. Jart+ é reconhecida pelo seu foco na saúde da pele, com gamas que visam acalmar e reduzir a vermelhidão, fortalecer a barreira cutânea e ainda hidratar de forma profunda e intensiva.