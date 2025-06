Quem entra pela porta da nova Wells do Chiado vai perceber rapidamente que este espaço nada tem a ver com as outras lojas da marca. A principal diferença, e a mais visível à primeira vista, vai para a sua dimensão. São 1500 metros quadrados onde a beleza, o autocuidado e o bem-estar assumem o protagonismo ao longo de três pisos e que lhe vale o título da maior loja de beleza e bem-estar do país. Para além do tamanho, é de destacar que este espaço foi concebido para ser muito mais do que uma loja, posicionando-se como uma casa de beleza capaz de proporcionar experiências únicas onde todos os tipos de beleza são celebrados sem excepção.

“Para nós, a House of Beauty é a casa onde todas as formas de beleza vivem porque queremos ser uma referência na área de beleza e bem-estar em Portugal e acreditamos que a beleza é muito mais do que só a superficialidade. É a beleza complementada com tudo aquilo que nos faz sentir bem”, diz Marta Castro, head of brand, em entrevista ao SAPO Lifestyle.

O manifesto marca, que está presente em vários pontos da loja, reforça esta visão de beleza inclusiva, diversa e livre de estereótipos onde todos aqueles que entrarem pelo número 53-67 da Rua Garret se sentem representados e bem-vindos. “O manifesto é a forma como nós vemos a beleza. Para nós, há tantas belezas quanto o número de pessoas. Há muitas formas de beleza, mas só há um tipo de beleza: que é estarmos bem connosco, independentemente da idade, do estado social, do estilo de vida e das nossas escolhas”, adianta.

O piso 0 pretende fazer as delícias dos amantes de maquilhagem, perfumes e skincare de luxo. De um lado vai encontrar tudo o que precisa para cuidar da sua pele e os produtos essenciais a incluir na sua rotina de beleza, como é o caso de Clarins, Shiseido, Clinique ou Guerlain. Na secção da maquilhagem não lhe faltam opções por onde escolher quando precisa de uma boa base, um batom ou um blush. As marcas de luxo Armani, Yves Saint Laurent e Lancôme destacam-se por disponibilizar serviços de beleza que incluem maquilhagem de noivas (90 minutos/150€), hidratação à medida (10 minutos/preço sob consulta) e masterclass (90 minutos/110€).

Após se aventurar pelo mundo da perfumaria, vai encontrar aquela é uma das marcas exclusivas desta nova loja: a MAC que tem um stand onde poderá experimentar ícones como a base Studio Fix Fluid SPF15, o Pro Longwear Concealer ou o batom Velvet Teddy. Ainda neste andar e a pensar num público mais jovem, a marca criou um corredor cheio de neons cor de rosa e azul turquesa, mensagens divertidas e cores vibrantes que pretendem transformar a experiência de compra num momento de diversão. Aqui as makeup addicts vão poder explorar aquelas que são algumas das marcas mais acessíveis da Wells, como é o caso da Catrice, Essence, Mina, NYX, Wibo, Real Techniques ou Bloom.

“Tentamos, ao longo destes três pisos, ter ambientes muito diferentes, porque os próprios produtos também o pedem”, refere Marta Castro sobre este espaço que pretende ser um destino de beleza e bem-estar que oferece uma experiência 360º. Porque estamos no coração da cidade, a marca acrescentou um toque de portugalidade e da alma portuguesa a esta nova loja ao incorporar uma escultura da artista plástica portuguesa Iva Viana que pode ser admirada junto à entrada.

Para além de muitas marcas novas, uma das grandes novidades recai sobre os serviços especializados que poderá descobrir em exclusivo no piso 1. Precisa de um serviço express de maquilhagem ou de um visual diferente — como alisamento ou ondas — para um evento de última hora ou simplesmente para dar up à autoestima? Tudo é possível graças aos profissionais do BAEBE que fazem styling em cabelo curto (12€) ou comprido (15€). Basta chegar ao Beauty Studio com o cabelo seco e, em menos de 20 minutos, está pronta. Ainda neste cantinho cor-de-rosa tem à disposição o Head Spa (49€). Este tratamento de 45 minutos vai cuidar do cabelo em profundidade, finalizando com uma massagem revitalizante do couro cabeludo. Se preferir algo mais completo, pode optar por uma das combinações disponíveis no menu – head spa com massagem relaxante (60 minutos/59€) ou head spa com máscara facial calmante (60 minutos/59€) - e desfrutar deste protocolo exclusivo que junta produtos da Kerástase e Filorga.

Para complementar estas experiências de maquilhagem e cabelos, pode aliviar do stress do dia a dia com uma massagem de ombros (10 minutos/4,99€) realizada numa cadeira, com o auxílio de uma pistola de massagem. Já o Skin Gym (15 minutos/12€), que irá exercitar os músculos faciais, e o Theraface (20 minutos/20€), que oferece o efeito de radiofrequência e estimulação da pele. Estes dois tratamentos de estética também podem ser feitos em ambiente de gabinete, em versões mais prolongadas. Em modo de celebração, até dia 8 de junho, quem tiver curiosidade em experimentar o Skin Gym pode fazê-lo gratuitamente e ainda receber 10% de desconto em todos os tratamentos de estética a vulso ou pack.

O Beauty Carousell, que o convida a retirar um produto miniatura como se estivesse numa loja de doces, o expositor Green Beauty, dedicado a artigos mais conscientes e sustentáveis onde irá encontrar marcas como Dr. Hauscha, Mádara ou John Masters Organic, e a zona totalmente dedicada a marcas de cuidado capilar e ferramentas de styling, que traz pela primeira vez a marca britânica ghd para dentro do universo Wells, são outras das áreas a explorar antes de descer até ao piso -1.

É num ambiente moderno, acolhedor e espaçoso que encontrará aquela que “é a oferta tradicional da Wells, mas totalmente renovada” repleta de serviços e produtos que lhe permitem cuidar do seu bem-estar físico e da sua visão. Para além de poder realizar consultas de optometria gratuitas e experimentar virtualmente todos os modelos e marcas em tempo real através do Virtual Try On, a loja dispõe de uma oficina que possibilita a entrega de óculos graduados em 30 minutos, com armações e lentes a partir dos 69€. Se prefere dar um toque de luxo ao seu olhar pode optar por marcas premium que não existem em mais nenhum espaço.

“A ótica está completamente renovada, muito mais trendy e com marcas novas, trouxemos Mr. Boho, Versace e mais outras marcas que estão a entrar na Wells, e depois a parafarmácia, que é o core e onde nós começamos”, frisa sobre a vasta gama de óculos de sol onde tem muito por onde escolher.

Informações Serviços gratuitos de cabelo e maquilhagem pela BAEBE;

Sessões de skin gym no Beauty Studio Express e styling de sobrancelhas e pestanas com a Wiñk;

Serviço de personalização de produtos com charms, stickers e tags no The Charms Station;

No Glow Bar poderá beber um shot de colagénio com aconselhamento personalizado sobre suplementos;

Sessão de aconselhamento de óculos com a ajuda de uma Eyewear Stylist.

Se acha que a sua audição precisa de mais atenção pode realizar um autodiagnóstico gratuito, fazer um rastreio auditivo ou marcar uma consulta de audiologia gratuita para avaliar a necessidade de um aparelho auditivo e perceber qual o modelo que melhor se adapta às suas necessidades e estilo de vida. Neste andar, encontrará diferentes expositores dedicados às áreas de mamã & bébé, higiene oral, medicamentos e dermocosmética com soluções pensadas para todos os membros da família.

A House of Beauty da Wells abre as suas portas dia 3 de junho às 12h. Para assinalar esta inauguração, a marca oferecerá um beauty bag aos primeiros 500 visitantes e tem muitas surpresas preparadas para este dia. (ver infobox)