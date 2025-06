A Wells Garrett, 'Home of Beauty', é a nova (e maior) loja de beleza e bem-estar em Portugal, que abriu portas na terça-feira, dia 3 de junho.

Na véspera, caras conhecidas reuniram-se na inauguração deste novo espaço - que conta com várias opções na nível de perfumaria, cosmética, maquilhagem, saúde, ótica e serviços de beleza - com 1500 metros quadrados e que fica no coração do Chiado, em Lisboa.

"A 'Home of Beauty' nasce com a ambição de proporcionar uma experiência onde todas as formas de beleza vivem e que seja acessível a todos. Este é um marco para a Wells, que reforça o seu posicionamento como a marca de referência de beleza e bem-estar em Portugal", disse Margarida Oliveira, diretora geral da Wells, Saúde e Beleza.

Veja na galeria as famosas que não faltaram ao evento.

