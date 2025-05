Óculos com qualidade e estilo são desejados por muitos, mas nem sempre acessíveis a todos. Foi com isto em mente — e com o objetivo de criar opções mais acessíveis que acompanhem as últimas tendências da moda — que nasceu em 2013 a marca espanhola Mr. Boho.

A marca jovem e criativa, que já se encontrava disponível no mercado português, está agora também presente nas óticas Wells, que são também o ponto de venda exclusivo dos modelos graduados da marca espanhola em Portugal.

Para além dos modelos graduados, a Wells também vai disponibilizar a coleção de óculos de sol que combina as últimas tendências com a autenticidade da marca.

"Queríamos trazer uma marca que refletisse personalidade e autenticidade, e a Mr. Boho representa precisamente isso: óculos que são muito mais do que acessórios", comenta, em comunicado, Vera Narciso, diretora comercial de ótica e audiologia da Wells.

Para quem procura renovar os óculos de sol, saiba que a Wells está a oferecer 25% de desconto nos óculos de sol da marca até ao dia 18 de agosto.