Se é fã de Millie Bobby Brown já deve ter ouvido na marca Florence by Mills, criada pela atriz norte-americana em 2019. Depois dos segmentos de beleza e moda, a jovem de 20 anos acaba de alargar a sua oferta de produtos com a criação de uma linha de óculos de sol que já está à venda em Portugal.

A marca, popularmente conhecida como Mills e que pretende ser um reflexo do estilo da protagonista de 'Stranger Things', pretende conquistar a Geração Z com os seus diferentes designs e cores que refletem as tendências atuais e que são capazes de adicionar um toque de estilo aos looks mais simples.

No total é possivel escolher entre 11 modelos de acetato e metal que variam entre cat-eye, redondos, oversized e retangulares e facilmente se adaptam a qualquer estilo. Os mais ousados podem apostar em tons como o rosa, lilás e amarelo, enquanto os fãs de cores mais sóbrias têm o preto, o tartaruga e o dourado.

Esta novidade, que é um exclusivo Wells e tem o preço unitário de 69 euros, teve a preocupação de incorporar as principais tendências de moda mas a precos acessíveis. Todos aqueles que adquirirem um dos modelos da coleção até 19 de agosto têm direito a tratamento especial: 25% de desconto no seu par de óculos favoritos.

"Estamos muito entusiasmados por trazer em exclusivo a coleção de óculos de sol Florence by Mills à ótica da Wells. Acreditamos que terá uma forte adesão junto do público jovem, que se identifica com a atriz, um ícone e referência da Geração Z. Trata-se de uma coleção que combina qualidade com uma estética atual, características que marcam tendência nas redes sociais e atraem as gerações mais jovens”, afirma Vera Narciso, Diretora Comercial Wells Ótica e Audiologia, em comunicado.

A coleção de óculos de sol Florence by Mills já está disponível em Portugal online e em 20 lojas selecionadas da Wells (Famalicão, Braga Parque, Espaço Guimarães, Matosinhos, Viseu, Palácio de Gelo - Viseu, Leiria, António Augusto Aguiar, Telheiras, Amadora, Elias Garcia, Colombo, Colombo Stand Alone, Oeiras Parque, Rio Sul, Evora, Beja, Albufeira e 8ª Avenida – S. João da Madeira).