Millie Bobby Brown está a marcar presença em várias cidades, no âmbito da 'press tour' do seu mais recente filme, 'The Eletric State'.

Esta terça-feira, a atriz foi dar uma entrevista ao programa 'Today Show', em Nova Iorque.

O look escolhido deu nas vistas por ser 'retro'. A jovem, de 21 anos, usou um conjunto de saia e casaco com padrão dálmata, pertencente à marca Versace, um casaco de pelo preto e ainda uma boina da mesma cor.

Nos pés Millie optou por usar uns sapatos com plataforma estilo Mary Jane.

