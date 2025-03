Apesar de ser conhecida como Millie Bobby Brown, o nome do meio não é o de nascença. O tema foi abordado pela atriz em entrevista ao Buzzfeed com o colega de elenco de 'The Electric State', Chris Pratt.

"O meu nome do meio é Bonnie", contou, deixando Chris Pratt surpreendido. A razão para ter alterado o nome? A atriz explicou que foi apenas "por diversão".

Assim sendo, o nome de nascença da estrela de 'Stranger Things' é Millie Bonnie Brown, tendo agora acrescentado o apelido Bongiovi, desde que se casou com Jake Bongiovi em maio do ano passado.

