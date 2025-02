Millie Bobby Brown marcou presença na passadeira vermelha da estreia do seu novo filme, The Electric State, em Madrid, na passada quinta-feira.

A atriz foi acompanhado do marido, Jake Bongiovi, e deu nas vistas com o look usado.

O vestido transparente e forrado a bordados prateados é semelhante ao que Gwyneth Paltrow usou na estreia do filme 'A paixão de Shakespeare', em 1998.

Nas redes sociais, Millie fez questão de partilhar uma foto da sua 'musa inspiradora' e arrancou vários elogios dos fãs.

© Getty Images

Leia Também: Casamento vai de vento em popa! Millie Bobby Brown posa com Jake Bongiovi