A febre da K-Beauty, que tem crescido a olhos vistos nos últimos anos um pouco por todo o mundo e conquistado mulheres de todas as idades, já está em Portugal.

Para quem não está familiarizado com o tema, o termo K-Beauty é utilizado para descrever os produtos de skincare e beleza coreanos destacando-se pelos seus ingredientes naturais e fórmulas que cuidam da pele sem agredir.

Dada a sua popularidade entre as amantes deste universo em Portugal, os supermercados Continente acabam de ampliar a sua oferta de produtos coreanos com a introdução de novas marcas.

Frudia, SNP, The Saem e It's Skin são algumas as recenteces adições que se vêm juntar às 50 marcas deste segmento dedicado exclusivamente à cosmética coreana e que estão disponíveis disponíveis tanto no Continente Online, como em lojas físicas seleccionadas.

A pensar em todos os fãs da Beauty of Joseon, agora também já pode experimentar esta gama formulada com hanbang, ginseng e arroz em sua casa. Bálsamo de limpeza, leite de limpeza, sérum de rosto, protetor solar - em formato de loção ou em stick - são alguns dos itens que poderá introduzir na sua rotina de beleza. E atenção: em todas as compras efetuadas online, até dia 26 de dezembro, tem 25% de desconto nos produtos da marca.

"O Continente procura estar sempre adiantado no que toca às tendências de consumo e a adesão aos produtos de beleza coreanos é claramente um dos casos mais evidentes. Estes cosméticos estão a conquistar a atenção dos nossos clientes e queremos garantir que os seus desejos têm sempre a melhor resposta", afirma Paula Jordão, Diretora Comercial no Continente, em comunicado.

Para mais informações, clique aqui.