Quem Disse, Berenice? x Harry Potter é a nova coleção lançada pela marca brasileira de clean beauty e que promete conquistar as potterheads que são fãs de beleza.

Este lançamento de edição limitada, criado como forma de assinalar 25 anos do lançamento do primeiro livro da saga de J. K. Rolling em Portugal, consegue juntar o melhor de dois mundos: produtos de maquilhagem e produtos de skincare.

A marca inspirou em diversos elementos do universo de Hogwarts - como é o caso das cores, das aulas de feitiços e das varinhas - para criar cada um destes produtos cujos nomes não vão passar despercebidos aos fãs da saga.

A Paleta Multifuncional de olhos e rosto Bem-vindo a Hogwarts (35,99€), o iluminador em pó Golden Snitch (17,99€), o Balm Labial Bolo de Caldeirão (12,99€) ou o Gel e Máscara de Limpeza Aula de Transfiguração (10,99€) são apenas alguns dos 10 produtos que poderá encontrar nas lojas.

“O lançamento desta coleção inspirada no universo de Hogwarts representa um marco para a Quem Disse, Berenice?, uma vez que a saga é um fenómeno cultural que chegou a Portugal há 25 anos e que continua a impactar a sociedade. A responsabilidade era grande, mas estamos muito satisfeitos com o resultado final. São produtos que estão em linha com as principais tendências de maquilhagem e cuidados de rosto, e que reúnem uma componente mágica muito forte e evidente”, afirma Maria João Santos, Diretora de Marketing do Grupo Boticário em Portugal, em comunicado.

A coleção QDB x Harry Potter já está disponível online, nas lojas físicas O Boticário e Quem Disse, Berenice? ou através de um revendedor.