A La Redoute é uma marca com soluções de moda e decoração para toda a família. Mas não só: é também uma marca para todas as mulheres.

Exemplo disso é a mais recente coleção de desporto da La Redoute Collections, que vai do S ao XXXL e visa adaptar-se às mais diversas formas femininas, com o objetivo que todas as mulheres se sintam bonitas e confortáveis na hora de treinar.

E vem mesmo a calhar para que neste início do ano possamos cumprir com a resolução de alcançar a forma e o bem-estar físico que desejamos.

Coleção de desporto La Redoute créditos: La Redoute

A mesma coleção – desenhada para modalidades de impacto ligeiro ou moderado, como o yoga, pilates ou fitness – destaca-se pelas cores vivas e padrões femininos, indo buscar inspiração às tendências Chelsea Girl (numa alusão aos anos 60 e ao modo de vida boémio) e Arizona Muse (numa referência à modelo com o mesmo nome, conhecida por ser uma defensora da moda sustentável).

Neste sentido, a coleção de desporto é eco-responsável, sendo as peças feitas a partir de fibras recicladas e certificadas com o rótulo Standard 100 by Oeko-Tex®.

Não só a gama desportiva, como a maioria das coleções da La Redoute Collections é concebida para se adaptar a qualquer corpo feminino. De facto, 74% do vestuário da marca inclui o tamanho 46, e 60% conta já com o tamanho 48 ou superior.