Como uma marca centenária conseguiu adaptar-se aos tempos modernos e tornar-se referência no mundo da decoração

Quando Joseph Pollet criou a La Redoute em 1837, estaria longe de imaginar a longevidade que a marca ia conseguir alcançar. Com quase dois séculos de história, aquela que começámos por conhecer graças ao famoso catálogo que chegava às casas dos portugueses, na década de 1980, cresceu e, sobretudo, soube adaptar-se às mudanças.

“Em 2008 começou um processo de digitalização muito forte e o papel deixou de existir na empresa. O famoso catálogo não existe desde 2015. Em paralelo a toda essa modernidade tecnológica que nos foi acompanhando, nós também fomos evoluindo na abordagem com o consumidor e na estratégia. Hoje o nosso foco é muito lifestyle e um lifestyle à volta do mundo da casa”, partilha Paulo Pinto, CEO da La Redoute Portugal.

O ano de 2024 é por isso de celebração: há 10 anos nascia a La Redoute Intérieurs, um subproduto do grupo que se tem destacado ao promover parcerias com importantes nomes do design francês. O resultado são peças que se tornaram verdadeiros ícones de design.

A mudança de paradigma fez com que a marca ganhasse em momentos marcantes. Enquanto a pandemia de COVID-19 afetou vários setores, a La Redoute cresceu. As vendas online deixaram de ser uma barreira e começaram a ser preferenciais na escolha de produtos, sobretudo no segmento de decoração. A La Redoute aproveitou esta boleia e firmou a sua posição neste sector tão concorrencial.

"Temos de ter um estilo e é aí que está a diferença, o estilo que nós queremos ", assume Paulo Pinto que o define como "um design mais latino, mais quente. Claramente temos um ator extraordinário que domina tudo, em todos os países. Mas nós queríamos dar coisas diferentes ao consumidor ". A estratégia deu frutos. "Posso dizer que 2/3 das vendas [da La Redoute] são feitas no panorama da casa", assume o CEO, onde se destacam os têxteis e os colchões. Outro ponto que Paulo Pinto defende é o facto de, apesar de serem uma loja online, e ao contrário de outras, têm um serviço de montagem, além de devoluções gratuitas e um tempo de entrega reduzido.

Como forma de marcar o 10º aniversário da sua entrada no segmento de Decoração & Casa, a La Redoute lançou uma edição comemorativa, em séries limitadas, de algumas das suas criações mais emblemáticas, com base nas parcerias feitas no passado. Uma seleção exclusiva dessas colaborações estão novamente disponíveis no site, por tempo limitado.

O objetivo passa por oferecer opções de artigos de design exclusivo, que sejam intemporais e, ao mesmo tempo de elevada qualidade. Esta garantia é dada pelo facto de a produção acontecer dentro da União Europeia, onde não falta um dedo da criatividade portuguesa - como a produção no Vale do Ave ou a parceria com a Lameirinho.

Fique a conhecer as coleções disponíveis.

Maison Sarah Lavoine

A colaboração entre a La Redoute Intérieurs e a designer Sarah Lavoine aconteceu em 2016 e deu origem a uma coleção de design contemporâneo, que se funde com artesanato de qualidade. O candeeiro de mesa em latão, vidro opalino e algodão, é fiel à assinatura da designer, num estilo elegante.

Como uma marca centenária conseguiu adaptar-se aos tempos modernos e tornar-se referência no mundo da decoração Candeeiro de mesa em latão, vidro opalino e algodão, 129€ créditos: Divulgação

"Fabricado para proporcionar uma iluminação suave e acolhedora, a peça cria um ambiente de convívio nos vários espaços do lar. Uma versão deste candeeiro em formato de pé alto está também disponível ", diz-nos a marca.

Como uma marca centenária conseguiu adaptar-se aos tempos modernos e tornar-se referência no mundo da decoração Candeeiro de pé ajustável, em latão, vidro opalino, algodão, 299€ créditos: Divulgação

Constance Guisset Studio

Em 2015, o estúdio de design Constance Guisset trouxe para a La Redoute uma coleção inspirada no estilo escandinavo e nos materiais naturais. Uma das peças mais marcantes dessa colaboração foi a secretária, desenhada para ser prática e ergonómica, adaptando-se tanto a um escritório como para um quarto infantil.

Como uma marca centenária conseguiu adaptar-se aos tempos modernos e tornar-se referência no mundo da decoração Secretária, 299€ créditos: Divulgação

"Com um design simples e colorido, esta peça integra-se facilmente em qualquer ambiente e pode ser complementada com um compartimento de secretária para maior organização", asseguram.

Como uma marca centenária conseguiu adaptar-se aos tempos modernos e tornar-se referência no mundo da decoração Compartimento de secretária, 199€ créditos: Divulgação

Guillaume Delvigne

A peça criada pelo artista Guillaume Delvigne, em 2012, pode ser o toque diferenciador para aqueles que estão a pensar na renovação de uma sala, por exemplo. Trata-se de uma mesa de centro elegante e que cria um impacto visual de uma escultura contemporânea, numa peça que combina beleza com funcionalidade.

Como uma marca centenária conseguiu adaptar-se aos tempos modernos e tornar-se referência no mundo da decoração Mesa de centro, 3 tampos, 299€ créditos: Divulgação

Sam Baron

Composta por peças de porcelana com motivos botânicos, a coleção exclusiva "Recevoir", assinada por Sam Baron, transforma o ato de de servir à mesa numa arte com toque poético e moderno. A coleção inclui pratos de sobremesa e chávenas em porcelana Bone China.

Como uma marca centenária conseguiu adaptar-se aos tempos modernos e tornar-se referência no mundo da decoração Pratos de sobremesa, em porcelana, lote de 4, 27,99€ créditos: Divulgação

A viver em Portugal há vários anos, Sam Baron também tem colaborado com marcas nacionais como a Vista Alegre.

Como uma marca centenária conseguiu adaptar-se aos tempos modernos e tornar-se referência no mundo da decoração Chávenas em porcelana, lote de 4, 24,99€ créditos: Divulgação

Camille Omerin

São três novidades reeditadas da artista francesa Camille Omerin que conferem um charme retro à decoração.

Como uma marca centenária conseguiu adaptar-se aos tempos modernos e tornar-se referência no mundo da decoração Candeeiro de mesa em vidro cinzelado e latão envelhecido, 99€ créditos: Divulgação

Do candeeiro de mesa, em vidro cinzelado e latão envelhecido, ao espelho rodeado de facetas em vidro antigo, estamos perante elementos elegantes e intemporais, além de serem cuidadosamente trabalhados. Destaque ainda para o candeeiro de teto em vidro cinzelado e latão envelhecido (89€).

Como uma marca centenária conseguiu adaptar-se aos tempos modernos e tornar-se referência no mundo da decoração Espelho em vidro, 159€ créditos: Divulgação

Pool Studio

Tendo como inspiração as estâncias balneares dos anos 1950, como Palm Springs ou Rio de Janeiro, os designers do Pool Studio desenharam um tapete artesanal exclusivo da La Redoute.

Como uma marca centenária conseguiu adaptar-se aos tempos modernos e tornar-se referência no mundo da decoração Tapete 100% algodão, a partir de 149€ créditos: Divulgação

A peça destaca-se pela riqueza dos contrastes e variedade de cores, além da confeção ser 100% algodão.

Balzac Paris

A marca francesa, conhecida pela utilização de materiais sustentáveis, volta a juntar-se à La Redoute e reedita dois dos seus best-sellers marca.

Como uma marca centenária conseguiu adaptar-se aos tempos modernos e tornar-se referência no mundo da decoração Sofá em malha tipo borboto, 1799€ créditos: Divulgação

O primeiro é um sofá em malha tipo borboto, em estilo vintage, que se distingue pela sua linha depurada, aliando a conforto a um toque acolhedor. Fabricado em França, esta peça faz conjunto com o cadeirão de estilo contemporâneo.