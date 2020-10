Quando as conservas de fruta são reduzidas ao máximo grau de concentração, permitindo uma conservação bastante prolongada, são chamadas de marmeladas, independentemente do tipo de fruta utilizado. É essencial apenas que sejam frutos de sabor intenso e ricos em pectina. Entre outras, há marmeladas de marmelo, alperce, ameixa, framboesa, morango, maçã, laranja e pera. Aqui, encontra um trio de marmeladas com a fruta da estação, os marmelos.

Marmelada com vinho do Porto

Uma receita para o robô de cozinha que introduz um toque com assinatura da autora, a Margarida do blogue "Sabores da Minha Cozinha". O vinho do Porto surpreende pela positiva.

Marmelada da Beira Alta

Nascida em terras da Beira Alta, Joana Andrade Nunes, autora do blogue "Camomila Limão", não podia deixar passar o outono sem aproveitar os bons marmelos que oferece a região. Esta é uma receita familiar.

Marmelada de marmelos

Tão simples quanto juntar marmelos, açúcar e um pouco de água. A marmelada faz-se em casa sem complicações.