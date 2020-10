Marmelada com vinho do Porto

Preparação

No copo da Bimby, coloque os marmelos previamente cortados e limpos de caroços, o açúcar, o limão e o vinho do Porto. Triture 40 seg/ vel. 9. Com a ajuda da espátula, baixe o que ficou na parede do copo.

De seguida, programe 35 min/ 120º/ vel 2.

A seguir, programe 30 seg/ vel 5-7, aumentando progressivamente a velocidade.

Distribua por taças e deixe arrefecer.

Entretanto, corte rodelas de papel vegetal, com o mesmo diâmetro das taças, cubra as taças com as rodelas de papel e guarde num local seco.